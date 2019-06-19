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Espreso.tvОбществоОтравление в Луганской области: количество больных возросло до 27, из них 22 - дети

Отравление в Луганской области: количество больных возросло до 27, из них 22 - дети

Количество заболевших после купания в озере Песочное в Рубежном Луганской области возросло до 27 человек, в том числе 22 детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже" Малибу "и купались в озере Песочное в г. Рубежное", - говорится в сообщении .

Сейчас на месте событий продолжаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось о 18 пострадавших от отравления после купания в озере Песочное, в том числе 15 детей.

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