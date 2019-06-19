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Espreso.tvОбществоНа Луганщине после купания в озере отравились 15 детей и 3 взрослых

На Луганщине после купания в озере отравились 15 детей и 3 взрослых

Во вторник, 18 июня, в Рубежном Луганской области произошло массовое отравление

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

"18 июня в 21:56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции с государственного учреждения Рубежанского межрайонной филиала" Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины "поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное ", - говорится в сообщении.

Сейчас заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет. Следователи выясняют обстоятельства и причины заболевания.

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