НБУ обжаловал решение суда о незаконности проверки ПриватБанка накануне национализации
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Отмечается, что регулятор намерен обжаловать решение Шестого апелляционного административного суда и Окружного административного суда, которыми удовлетворили иск оффшорной компании Коломойского о признании незаконным проверки ПриватБанка в 2016 году.
"Вместе с кассационной жалобой Национальный банк подал ходатайство о приостановлении действия указанных решений судов до окончания их пересмотра в кассационном порядке Верховным Судом", - сообщают в НБУ.
В НБУ объяснили, что проверка банковских учреждений - это исключительное полномочие регулятора, в которое не могут вмешиваться другие учреждения, в частности суды.
При осуществлении проверки ПриватБанка в 2016 году НБУ не нарушал прав истца, поэтому компания Коломойского вообще не имела права оспаривать это решение.
"Одним из основных оснований для внеплановой инспекционной проверки в банке является существенное ухудшение его финансового состояния. Напомним, что результаты диагностического обследования ПриватБанка в 2015 году показали существенное ухудшение его финансового состояния, создав правовые предпосылки для выполнения мероприятий финансового оздоровления банка и проверки их выполнения в будущем во время внеплановой проверки ", - пояснили в Нацбанке.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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