НБУ обжаловал решение суда о незаконности проверки ПриватБанка накануне национализации

19 июня, 2019, 16:16

Национальный банк Украины подал жалобу в Верховный суд на решение судей, признавших проверку ПриватБанка накануне национализации незаконной

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что регулятор намерен обжаловать решение Шестого апелляционного административного суда и Окружного административного суда, которыми удовлетворили иск оффшорной компании Коломойского о признании незаконным проверки ПриватБанка в 2016 году.

"Вместе с кассационной жалобой Национальный банк подал ходатайство о приостановлении действия указанных решений судов до окончания их пересмотра в кассационном порядке Верховным Судом", - сообщают в НБУ.

В НБУ объяснили, что проверка банковских учреждений - это исключительное полномочие регулятора, в которое не могут вмешиваться другие учреждения, в частности суды.

При осуществлении проверки ПриватБанка в 2016 году НБУ не нарушал прав истца, поэтому компания Коломойского вообще не имела права оспаривать это решение.

"Одним из основных оснований для внеплановой инспекционной проверки в банке является существенное ухудшение его финансового состояния. Напомним, что результаты диагностического обследования ПриватБанка в 2015 году показали существенное ухудшение его финансового состояния, создав правовые предпосылки для выполнения мероприятий финансового оздоровления банка и проверки их выполнения в будущем во время внеплановой проверки ", - пояснили в Нацбанке.