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Espreso.tvОбществоНацбанк ликвидирует банк "Хрещатик"

Нацбанк ликвидирует банк "Хрещатик"

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КБ "Хрещатик ", который в 2016 году был признан неплатежеспособным

Об этом сообщает пресс- служба НБУ на своем сайте.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 июня 2019 г. принял решение от 18 июня 2019 г. № 415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик" ", - отмечается в сообщении.

В центробанке напомнили, что Нацбанк, согласно статье 77 Закона "О банках и банковской деятельности" и статье 44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязан принять решение об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц в течение пяти дней со дня получения такого предложения Фонда.

  • Ликвидация "Хрещатика" началась 6 июня 2016 г. и по состоянию на начало марта текущего года гарантированные суммы возмещения получили 97,3% вкладчиков банка.
  • Ранее сообщалось, что Верховный суд признал ликвидацию банка "Хрещатик" незаконной
  • Из банка "Хрещатик" перед банкротством через схемы вывели десятки миллионов долларов
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