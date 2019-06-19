Нацбанк ликвидирует банк "Хрещатик"

19 июня, 2019, 15:33

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КБ "Хрещатик ", который в 2016 году был признан неплатежеспособным

Об этом сообщает пресс- служба НБУ на своем сайте.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 июня 2019 г. принял решение от 18 июня 2019 г. № 415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик" ", - отмечается в сообщении.

В центробанке напомнили, что Нацбанк, согласно статье 77 Закона "О банках и банковской деятельности" и статье 44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязан принять решение об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц в течение пяти дней со дня получения такого предложения Фонда.