Верховный суд признал ликвидацию банка "Хрещатик" незаконной

13 марта, 2018, 17:54

Верховный суд Украины поддержал решение предыдущих инстанций о незаконной неплатежеспособности банка "Хрещатик”, которая привела к его ликвидации

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на постановление суда.

28 февраля 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины, который оставил жалобу НБУ без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций - без изменений.

Регулятор обратился в Верховный суд Украины для пересмотра решения, но и здесь получил отказ.

"В удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года отказать. Определение Высшего административного суда Украины оставить в силе", - говорится в документе.