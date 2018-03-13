Верховный суд признал ликвидацию банка "Хрещатик" незаконной
Об этом сообщает Finclub со ссылкой на постановление суда.
28 февраля 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".
Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины, который оставил жалобу НБУ без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций - без изменений.
Регулятор обратился в Верховный суд Украины для пересмотра решения, но и здесь получил отказ.
"В удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года отказать. Определение Высшего административного суда Украины оставить в силе", - говорится в документе.
- 5 апреля 2016 года в киевский банк "Хрещатик" вошла временная администрация. Его отнесли к категории неплатежеспособных. В банке обслуживались столичные коммунальные предприятия, многие из которых в конце марта перешли в другие банки.
- 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.
- Вместе с тем, накануне банкротства банк не входил в так называемый черный список НБУ, в котором находятся учреждения с максимальными шансами на выведение с рынка.
- В апреле 2017-го Киевский апелляционный административный суд признал незаконным решение НБУ об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.
- Национальное антикоррупционное бюро подозревает чиновников Нацбанка в растрате 12 млрд грн рефинансирования. В этой схеме якобы был задействован и банк "Хрещатик".
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц уверяют, что из банка "Хрещатик" перед банкротством через схемы вывели десятки миллионов долларов.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-