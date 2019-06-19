//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕ-декларацией Холодницкого заинтересовалась комиссия прокуроров

Е-декларацией Холодницкого заинтересовалась комиссия прокуроров

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Холодницкий внес в электронную декларацию меньше на 25 тыс. грн доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, а также отметил недостоверную информацию по средствам на банковском счете и не указал, что занимал средства третьим лицам, говорится в сообщении.

Зазначается, что в целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 г. составляет 135 тыс. грн.

Отмечается, что в декларации за 2017 г. были допущены те же нарушения, о чем указано в решении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя САП Назара Холодницкого, говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка Холодницкого будет осуществлять член квалификационной комиссии Валерий Архипов. Она продлится в течение двух месяцев и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

Отмечается, что закон о прокуратуре предусматривает, что нарушение подачи декларации является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности. Среди видов наказания - выговор, запрет повышения или увольнение.

null

null

null

  • Напомним, 25 апреля глава САП Назар Холодницкий прокомментировал свою возможную отставку: " Я прошел все круги ада . Меня расследовало ГПУ при поддержке НАБУ, расследовало СБУ, пробовали на квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Надо жить по закону"
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать