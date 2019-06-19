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Espreso.tvОбществоГосавиаслужба возобновила сертификат авиакомпании Yanair

Госавиаслужба возобновила сертификат авиакомпании Yanair

Комиссия Госавиаслужбы принял решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Отмечается, что решение о возобновлении сертификата приняли после устранения авиакомпанией критических замечаний.

"Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", - подчеркнул министр.

Он акцентировал внимание на том, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые вовремя выполняют полеты. Авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета.

Омелян посоветовал путешествующим обращать внимание на рейтинги пунктуальности авиакомпаний Министерства инфраструктуры, которые публикуют ежемесячно. Рейтинг по май 2019 здесь .

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба провела комплексную инспекционную проверку ООО "ЯнЕйр" и выявила ряд замечаний, часть из которых "критические".

 

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