Госавиаслужба возобновила сертификат авиакомпании Yanair
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.
Отмечается, что решение о возобновлении сертификата приняли после устранения авиакомпанией критических замечаний.
"Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", - подчеркнул министр.
Он акцентировал внимание на том, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые вовремя выполняют полеты. Авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета.
Омелян посоветовал путешествующим обращать внимание на рейтинги пунктуальности авиакомпаний Министерства инфраструктуры, которые публикуют ежемесячно. Рейтинг по май 2019 здесь .
Ранее сообщалось, что Госавиаслужба провела комплексную инспекционную проверку ООО "ЯнЕйр" и выявила ряд замечаний, часть из которых "критические".
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-