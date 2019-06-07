Госавиаслужба запретила авиакомпании YanAir осуществлять полеты

7 июня, 2019, 09:34

Государственная авиационная служба временно приостановила действие сертификата авиаперевозчика YanAir из-за выявленных во время проверки "критических недостатков"

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Накануне Госавиаслужба провела комплексную инспекционную проверку ООО "ЯнЕйр" и выявила ряд замечаний, часть из которых "критические".

Отмечается, что это может повлиять на безопасность полетов.

"В связи с чем постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019", - говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что действие сертификата можно восстановить после устранения недостатков на основании акта инспекционной проверки, "что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности".

Читайте также: Аэропорт вместо моря. Что изменится в Украине после туристического коллапса