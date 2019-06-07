Госавиаслужба запретила авиакомпании YanAir осуществлять полеты
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Накануне Госавиаслужба провела комплексную инспекционную проверку ООО "ЯнЕйр" и выявила ряд замечаний, часть из которых "критические".
Отмечается, что это может повлиять на безопасность полетов.
"В связи с чем постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019", - говорится в сообщении.
Регулятор добавил, что действие сертификата можно восстановить после устранения недостатков на основании акта инспекционной проверки, "что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности".
Читайте также: Аэропорт вместо моря. Что изменится в Украине после туристического коллапса
-
Прошлым летом тысячи украинских клиентов авиакомпании Bravo Airways застряли в аэропортах из-за отмены их рейсов.
-
В июле 170 украинских клиентов Join UP! застряли в аэрпорту турецкой Анталии .