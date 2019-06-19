ГБР открыло пятое дело против Порошенко
19 июня, 2019, 12:08
Государственное бюро расследований подтвердило открытие пятого уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает РБК-Украина .
Производство расследуется по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине, говорится в сообщении.
"Открыто пятое производство. Речь идет о должностных лицах, которые занимают или занимали особое положение в органах государственной власти Украины. Производство касается возможного совершения ими действий, направленных на захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде ", - отметила она.
- Напомним, заместитель главы администрации президента Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления о возбуждении уголовных дел по поводу действий пятого президента Петра Порошенко.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал жалобы Портнова юридическим троллингом .
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