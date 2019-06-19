ГБР открыло пятое дело против Порошенко

19 июня, 2019, 12:08

Государственное бюро расследований подтвердило открытие пятого уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает РБК-Украина .

Производство расследуется по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине, говорится в сообщении.

"Открыто пятое производство. Речь идет о должностных лицах, которые занимают или занимали особое положение в органах государственной власти Украины. Производство касается возможного совершения ими действий, направленных на захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде ", - отметила она.