Генпрокуратура вызвала на допрос Андрея Портнова

21 мая, 2019, 17:41

Генпрокуратура вызвала на допрос экс-заместителя главы Администрации президента по юридическим вопросам Андрея Портнова

Соответствующую информацию подтвердил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает " Общественное ".

Допрос запланирован на 11:00 27 мая. Портнова планируют допросить в качестве свидетеля по делу евромайдан.

Напомним, что 21 мая Дежбюро расследований зарегистрировало заявление Портнова в отношении президента Петра Порошенко.

Тогда Портнов заявил, что считает Порошенко причастным к "государственной измены, попытки захвата государственной власти, превышение власти и служебных полномочий".

Андрей Портнов занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах. В 2014 году Портнов выехал из Украины и некоторое время живу в России, но затем переехал в Вену.

Недавно, 19 мая, Портнов вернулся в Украину.