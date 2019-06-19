//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоFacebook, Google и Twitter будут защищать пользователей от сомнительного контента

Facebook, Google и Twitter будут защищать пользователей от сомнительного контента

Компании Facebook, Twitter и Google собираются вместе с рекламными агентствами создать набор протоколов для защиты пользователей в сети

Об этом сообщает Financial Times.

Известно, что Publicis, Omnicom и WPP, а также бренды Procter & Gamble, Unilever, Adidas, Mars и другие разработают технологическим компаниями набор протоколов для защиты пользователей и брендов в сети.

За процессом совместной работы над решением этой проблемы будет наблюдать Всемирная федерация рекламодателей.

В инициативную группу также войдут Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.

"Мы должны лучше защищать пользователей Интернета, работая над созданием среды, в которой решаются проблемы с запугиванием и дезинформацией, где личные данные защищены и используются ответственно, где все, особенно дети, лучше защищены от вреда", - говорится в заявлении Всемирной федрации рекламодателей.

По информации издания, первая встреча между сторонами должна состояться 19 июня.

  • Напомним, недавно в сети появился видеофейк с Цукерберком после отказа Facebook удалять фейки.Фейковое видео с основателем Facebook Марком Цукербергом создано с помощью нейросети, что делает его мимику соответствующей наложенному голосу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать