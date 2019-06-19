Facebook, Google и Twitter будут защищать пользователей от сомнительного контента
Об этом сообщает Financial Times.
Известно, что Publicis, Omnicom и WPP, а также бренды Procter & Gamble, Unilever, Adidas, Mars и другие разработают технологическим компаниями набор протоколов для защиты пользователей и брендов в сети.
За процессом совместной работы над решением этой проблемы будет наблюдать Всемирная федерация рекламодателей.
В инициативную группу также войдут Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.
"Мы должны лучше защищать пользователей Интернета, работая над созданием среды, в которой решаются проблемы с запугиванием и дезинформацией, где личные данные защищены и используются ответственно, где все, особенно дети, лучше защищены от вреда", - говорится в заявлении Всемирной федрации рекламодателей.
По информации издания, первая встреча между сторонами должна состояться 19 июня.
- Напомним, недавно в сети появился видеофейк с Цукерберком после отказа Facebook удалять фейки.Фейковое видео с основателем Facebook Марком Цукербергом создано с помощью нейросети, что делает его мимику соответствующей наложенному голосу.
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