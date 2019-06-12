В сети появился видеофейк с Цукербергом после отказа Facebook удалять фейки
Об этом сообщает TechCrunch.
После того как Facebook отказался удалять фейки, в Instagram появилось видео, на котором якобы Цукерберг рассказывает о полном контроле над похищенными данными миллиарда пользователей.
Видео создано с применением нейросетевых технологий, которые сделали мимику Цукерберга соответствующей голосу, который записал актер.
Mark Zuckerberg reveals the truth about Facebook and who really owns the future ... see more @sheffdocfest VDR technology by @cannyai #spectreknows #privacy #democracy #surveillancecapitalism #dataism #deepfake
За основу ролика взято реальное выступление главы соцсети, во время которого Цукерберг говорит о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Видео является частью Spectre - проекта по созданию deppfake-видео со знаменитостями, который демонстрирует, на что сегодня способны технологии.
Вместе с тем, фейк с Цукербергом является ответом на политику соцсети Facebook, которая в конце мая отказалась удалять фейковые видеовыступления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, созданные таким образом, чтобы спикер казалась пьяной.
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