Экс-футболист "Шахтера" будет тренировать сельскую команду

19 июня, 2019, 13:31

Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин будет работать в клубе из села в Закарпатье

Об этом сообщает Sport Arena .

Экс-защитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Василий Кобин будет назначен главным тренером дебютанта первой лиги - ФК "Минай". По нашему ресурсу, руководство клуба достигло принципиальной договоренности с 34-летним Кобиным, который в начале этого года завершил карьеру футболиста именно в "Минае".

На этом посту Кобин изменит эстонского специалиста Кирилла Куренка, который был уволен из-за разногласий с командой. Сроки соглашения контракта Кобина с клубом пока не разглашаются.

"Минай" по итогам прошлого розыгрыша второй лиги обеспечил себе повышение в классе и в новом сезоне будет выступать в первой лиге. Клуб происходит Из села Минай Ужгородского района Закарпатской области.