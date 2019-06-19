Экс-футболист "Шахтера" будет тренировать сельскую команду
Об этом сообщает Sport Arena .
Экс-защитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Василий Кобин будет назначен главным тренером дебютанта первой лиги - ФК "Минай". По нашему ресурсу, руководство клуба достигло принципиальной договоренности с 34-летним Кобиным, который в начале этого года завершил карьеру футболиста именно в "Минае".
На этом посту Кобин изменит эстонского специалиста Кирилла Куренка, который был уволен из-за разногласий с командой. Сроки соглашения контракта Кобина с клубом пока не разглашаются.
"Минай" по итогам прошлого розыгрыша второй лиги обеспечил себе повышение в классе и в новом сезоне будет выступать в первой лиге. Клуб происходит Из села Минай Ужгородского района Закарпатской области.
- Напомним, сегодня экс-партнер Кобина по "Шахтеру" Иван Ордец перешел в московское "Динамо" .
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