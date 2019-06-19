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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" будет тренировать сельскую команду

Экс-футболист "Шахтера" будет тренировать сельскую команду


фото: facebook
Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин будет работать в клубе из села в Закарпатье

Об этом сообщает Sport Arena .

Экс-защитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Василий Кобин будет назначен главным тренером дебютанта первой лиги - ФК "Минай". По нашему ресурсу, руководство клуба достигло принципиальной договоренности с 34-летним Кобиным, который в начале этого года завершил карьеру футболиста именно в "Минае".

На этом посту Кобин изменит эстонского специалиста Кирилла Куренка, который был уволен из-за разногласий с командой. Сроки соглашения контракта Кобина с клубом пока не разглашаются.

"Минай" по итогам прошлого розыгрыша второй лиги обеспечил себе повышение в классе и в новом сезоне будет выступать в первой лиге. Клуб происходит Из села Минай Ужгородского района Закарпатской области.

 

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