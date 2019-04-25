"Я прошел все круги ада": Холодницкий прокомментировал возможную отставку

25 апреля, 2019, 07:58

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отреагировал на заявление от команды Зеленского о его вероятной отставке

Об этом передает Громадское.

По словам Холодницкого, он выполнит любые требования закона, а заявления политических команд он воспринимает исключительно как их личное мнение.

"Я выполню любые требования закона. Есть законные процедуры. Я в прошлом году прошел все круги ада. Меня расследовало ГПУ при поддержке НАБУ, расследовало СБУ, пробовали на Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, я понес ответственность за неэтичное поведение тех прокуроров, которые, к сожалению, не выполняли своих должностных обязанностей. Надо жить по закону", - рассказал Холодницкий.

"То, что заявляют команды ЗЕ, ПО, ТИ или иных политиков я воспринимаю исключительно как их личное мнение", - добавил он.