"Я прошел все круги ада": Холодницкий прокомментировал возможную отставку
25 апреля, 2019, 07:58
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отреагировал на заявление от команды Зеленского о его вероятной отставке
Об этом передает Громадское.
По словам Холодницкого, он выполнит любые требования закона, а заявления политических команд он воспринимает исключительно как их личное мнение.
"Я выполню любые требования закона. Есть законные процедуры. Я в прошлом году прошел все круги ада. Меня расследовало ГПУ при поддержке НАБУ, расследовало СБУ, пробовали на Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, я понес ответственность за неэтичное поведение тех прокуроров, которые, к сожалению, не выполняли своих должностных обязанностей. Надо жить по закону", - рассказал Холодницкий.
"То, что заявляют команды ЗЕ, ПО, ТИ или иных политиков я воспринимаю исключительно как их личное мнение", - добавил он.
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