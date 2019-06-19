Чиновников райгосадминистраций сократят на 50%, - Гройсман
Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter .
Премьер внес предложение правительства по сокращению численности работников районных государственных администраций в Украине на 50%, говорится в сообщении.
"Сегодня выносим на рассмотрение вопрос оптимизации количества райгосадминистраций на 50% за исключением соцслужб и двух регионов - Донецкой и Луганской областей", - отметил он.
Позже, на заседании Кабмина, Гройсман отметил, что встал вопрос о том, чтобы "оптимизировать численность государственных чиновников, работающих на территориях".
"Я внес предложение правительства о сокращении численности РГА на 50%. С 1 января 2020 года", - подчеркнул он.
# Децентрализация В одних регионах ситуация с объединением лучше, в других мешают чиновники на местах. Сегодня выносим на рассмотрение вопрос оптимизации количества райгосадминистраций на 50% за исключением соцслужб и двух регионов - Донецкой и Луганской областей.- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 июня 2019 г.
- Напомним, 19 июня премьер-министр Гройсман заявил, что на следующем заседании Кабмин рассмотрит и подаст президенту Украины представление об пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций .
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-