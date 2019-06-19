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Espreso.tvОбществоЧиновников райгосадминистраций сократят на 50%, - Гройсман

Чиновников райгосадминистраций сократят на 50%, - Гройсман

Кабмин сократит количество чиновников в районных госадминистрациях наполовину

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter .

Премьер внес предложение правительства по сокращению численности работников районных государственных администраций в Украине на 50%, говорится в сообщении.

"Сегодня выносим на рассмотрение вопрос оптимизации количества райгосадминистраций на 50% за исключением соцслужб и двух регионов - Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Позже, на заседании Кабмина, Гройсман отметил, что встал вопрос о том, чтобы "оптимизировать численность государственных чиновников, работающих на территориях".

"Я внес предложение правительства о сокращении численности РГА на 50%. С 1 января 2020 года", - подчеркнул он.

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