Гройсман: правительство подаст президенту 5 губернаторов на увольнение

19 июня, 2019, 13:58

Кабмин на следующем заседании рассмотрит и подаст президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНИАН .

Правительство в очередной раз подает главе государства "ряд глав ОГА на увольнение", говорится в сообщении.

"Буквально вчера мы получили от Администрации президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 губернаторов", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, правительство немедленно начнет работу по назначению новых руководителей областей.

"Фактически мы сегодня начнем эту работу с целью того, чтобы на следующее заседание правительства рассмотреть эти кандидатуры и принять по ним решения о представлении президенту соответствующих кандидатур на назначение", - отметил Гройсман.