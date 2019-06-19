Гройсман: правительство подаст президенту 5 губернаторов на увольнение
19 июня, 2019, 13:58
Кабмин на следующем заседании рассмотрит и подаст президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНИАН .
Правительство в очередной раз подает главе государства "ряд глав ОГА на увольнение", говорится в сообщении.
"Буквально вчера мы получили от Администрации президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 губернаторов", - отметил премьер.
По словам Гройсмана, правительство немедленно начнет работу по назначению новых руководителей областей.
"Фактически мы сегодня начнем эту работу с целью того, чтобы на следующее заседание правительства рассмотреть эти кандидатуры и принять по ним решения о представлении президенту соответствующих кандидатур на назначение", - отметил Гройсман.
- Напомним, 4 июня Кабмин попросил президента Владимира Зеленского уволить глав 13 областных государственных администраций .
- 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех председателей областных госадминистраций . Зеленский хочет отбирать кандидатов на губернаторов через прозрачный конкурс, чтобы найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах.
- 11 июня президент Зеленский освободил 15 голов областных государственных администраций.
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