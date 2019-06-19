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Espreso.tvОбществоГройсман: правительство подаст президенту 5 губернаторов на увольнение

Гройсман: правительство подаст президенту 5 губернаторов на увольнение

Кабмин на следующем заседании рассмотрит и подаст президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНИАН .

Правительство в очередной раз подает главе государства "ряд глав ОГА на увольнение", говорится в сообщении.

"Буквально вчера мы получили от Администрации президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 губернаторов", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, правительство немедленно начнет работу по назначению новых руководителей областей.

"Фактически мы сегодня начнем эту работу с целью того, чтобы на следующее заседание правительства рассмотреть эти кандидатуры и принять по ним решения о представлении президенту соответствующих кандидатур на назначение", - отметил Гройсман.

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