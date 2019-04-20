Беринчик победил Аракава и защитил интерконтинентальный титул WBO
20 апреля, 2019, 23:43
Украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракава и защитил интерконтинентальный титул WBO в легком весе
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
20 апреля в Киеве Денис Беринчик в поединке против японца Нихито Аракава защищал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Бой сложился для украинского боксера непросто. Аракава оказывал Беринчик достойное сопротивление и продержался до чемпионских раундов.
Украинец на финише поединка выглядел убедительнее японца, доминировал и наносил намного больше ударов. Однако досрочно завершить бой хозяин ринга не смог.
В итоге Денис Беринчик одержал победу единогласным судейским решением и отстоял титул. Счет - 120:107, 120:107, 118:109.
- Напомним, в декабре 2018 Александр Красюк заявил, что не исключает встречи Денис Беринчик с соотечественником Василием Ломаченко .
- Денис Беринчик может стать официальным претендентом на титул WBO , которым владеет Василий Ломаченко.
- 26 марта стало известно, что украинский боксер Денис Беринчик проведет следующий поединок 20 апреля против опытного японца Нихито Аракава .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-