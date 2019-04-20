Беринчик победил Аракава и защитил интерконтинентальный титул WBO

20 апреля, 2019, 23:43

Украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракава и защитил интерконтинентальный титул WBO в легком весе

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

20 апреля в Киеве Денис Беринчик в поединке против японца Нихито Аракава защищал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

Бой сложился для украинского боксера непросто. Аракава оказывал Беринчик достойное сопротивление и продержался до чемпионских раундов.

Украинец на финише поединка выглядел убедительнее японца, доминировал и наносил намного больше ударов. Однако досрочно завершить бой хозяин ринга не смог.

В итоге Денис Беринчик одержал победу единогласным судейским решением и отстоял титул. Счет - 120:107, 120:107, 118:109.