Гибель Дмитрия Тымчука: Тетерук опроверг вероятность самоубийства и допустил причастность РФ

19 июня, 2019, 14:02

Нардеп от "Народного Фронта" Андрей Тетерев исключил возможность самоубийства своего коллеги Дмитрия Тымчука - как по неосторожности, так и намеренного

Об этом Тетерук заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV

"В последний раз когда я виделся с Дмитрием, мы говорили о его профессиональной деятельности в Информационном Сопротивлении, у него не было депрессии. Подчеркиваю: это не может быть самоубийство Это человек, который планомерно трудился над своей работой: активно доказывал агрессию РФ против Украины. Тимчук - профессиональный военный и с оружием провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме. Я просто не верю по многим причинам, что офицер с многолетним опытом погиб в результате небрежного отношения к собственным оружием. 99%, что это неправда", - сказалТетерук.

Нардеп напомнил, что Тымчук профессионально освещал участие российских военных в войне против Украины, и допустил причастность спецслужб РФ к его гибели.

"Он был ключевым игроком в защите информационного пространства и доказывал, что РФ использует свои спецслужбы как регулярные войска в агрессии против Украины. У нас есть враг - РФ. Россия неоднократно планировала и проводила теракты против ключевых игроков сопротивления Украины против РФ. Так же погибли наши военные и журналисты. Это дает основания полагать, что мы будем иметь версию замаскированного под самоубийство убийства. Хотел бы, чтобы следователи тщательное изучили это дело и в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло. В случае, если мы получим убийство Дмитрия Тымчука, все причастные к этому понесут жесткое наказание ", - добавил Тетерук.

Напомним, в среду, 19 июня тело Дмитрия Тымчука с огнестрельным ранением нашла жена.

Дмитрий Тымчук - украинский военный, политический журналист и народный депутат. Подполковник запаса, координатор группы "Информационный сопротивление".

Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.