Зеленский встретился с Меркель в Германии
18 июня, 2019, 13:37
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Администрации президента отмечают, что Зеленский будет говорить с Меркель "не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах". Президент Украины также планирует встретиться с другими немецкими политиками и представителями бизнеса.
Ночью Президент @ZelenskyyUA прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса.- APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.
Среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику. @ZelenskyyUA говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспектив.- APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.
- Напомним, Зеленский встретился с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, обсудив с ним вопросы прекращения войны на Донбассе и возвращения заложников.
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