Зеленский встретился с Меркель в Германии

18 июня, 2019, 13:37

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Администрации президента отмечают, что Зеленский будет говорить с Меркель "не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах". Президент Украины также планирует встретиться с другими немецкими политиками и представителями бизнеса.

Ночью Президент @ZelenskyyUA прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса. - APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.

Среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику. @ZelenskyyUA говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспектив. - APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.