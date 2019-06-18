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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с Меркель в Германии

Зеленский встретился с Меркель в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Администрации президента отмечают, что Зеленский будет говорить с Меркель "не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах". Президент Украины также планирует встретиться с другими немецкими политиками и представителями бизнеса.

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