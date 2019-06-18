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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал главе Бундестага о своих первых законодательных инициативах

Зеленский рассказал главе Бундестага о своих первых законодательных инициативах


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в ФРГ встретился с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле

Об этом сообщает сайт президента.

Зеленский рассказал о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

Во время встречи также обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников.

Президент Украины отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - подчеркнул он.

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