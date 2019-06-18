Зеленский внесет в Раду законы о "кнопкодавстве" и прогулах нардепов
18 июня, 2019, 13:39
В ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина .
Ответственность за нарушение работы Рады должна быть уголовной, говорится в сообщении.
"На этой неделе, надеюсь, что мы поможем Верховной Раде. Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах", - отметил он.
По словам Стефанчук, в АП размышляют, подать два отдельных законопроекта или объединить их в один.
- Напомним, 18 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Раде сняли с рассмотрения все законопроекты Зеленского .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-