Зеленский внесет в Раду законы о "кнопкодавстве" и прогулах нардепов

18 июня, 2019, 13:39

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина .

Ответственность за нарушение работы Рады должна быть уголовной, говорится в сообщении.

"На этой неделе, надеюсь, что мы поможем Верховной Раде. Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах", - отметил он.

По словам Стефанчук, в АП размышляют, подать два отдельных законопроекта или объединить их в один.