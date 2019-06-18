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Espreso.tvОбществоЗеленский внесет в Раду законы о "кнопкодавстве" и прогулах нардепов

Зеленский внесет в Раду законы о "кнопкодавстве" и прогулах нардепов

В ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина .

Ответственность за нарушение работы Рады должна быть уголовной, говорится в сообщении.

"На этой неделе, надеюсь, что мы поможем Верховной Раде. Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах", - отметил он.

По словам Стефанчук, в АП размышляют, подать два отдельных законопроекта или объединить их в один.

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