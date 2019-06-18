Зеленский в Германии призвал побывать на Донбассе тех, кто агитирует против санкций

18 июня, 2019, 16:02

Владимир Зеленский поблагодарил Меркель за сохранение санкций против России и пригласил посмотреть на последствия российской агрессии на Донбассе тех, кто выступает за снятие этих санкций

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с медиа по итогам двусторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Еспресо.TV.

"Германия - без преувеличения ключевой политический и экономический партнер Украины в мире. Сегодня мы обсудили ряд важных вопросов. В первую очередь, - о достижении мира на Донбассе, что является главным лично для меня вопросом. Федеральный канцлер заверила меня, что позиция Германии является неизменной и я очень благодарен вам ", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Ангела Меркель заверила в дальнейшей поддержке территориальной целостности, суверенитета и сохранении санкций против Российской Федерации.

"Это касается как Донбасса, так и оккупированного Крыма, и я благодарен за эту последовательную позицию", - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что знает о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса в Германии о необходимости отмены санкций и восстановлении деловой активности с Россией.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться сейчас к ним - уверен, что они меня слышат. Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, решили стать рядом с нами, чтобы восстановить правду и справедливость в Европе. Но это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца ", - подчеркнул президент.

Он добавил, что не сомневался относительно того, что "официальный Берлин так же видит картину мира в XXI веке, как и мы, и остается на стороне правды и справедливости".

"А тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, из туристического края и природной жемчужины превратился в военный лагерь", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что во время встречи с федеральным канцлером Германии обсудил вопросы военных моряков и других украинских политзаключенных.

"Авторитет и международное влияние Германии дает надежду на решение этого вопроса как можно быстрее", - добавил он.