В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту установят антивандальное стекло
18 июня, 2019, 19:27
На пешеходно-велосипедном мосту, в народе "мосту Кличко", между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, укладывают специальное бронированное стекло
Об этом сообщает телеканал "Киев".
"Сейчас ремонтники установили большую часть панелей на смотровой площадке возле Арки Дружбы народов", - говорится в сообщении.
Стыки между стеклом и металлическим проходом путепровода заливают герметиком. Нужно около недели, чтобы он выстоялся и набрал прочности. Ориентировочно в следующий вторник, 25 июня, этот балкон вновь откроют для посетителей.
19 июня начнут работы по замене защитного стекла бронированным на смотровой площадке возле Владимирской горки.
- Напоминаем, 17 июня, на пешеходный мост в Киеве, где треснули стеклянные вставки, неизвестные заехали на машине.
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