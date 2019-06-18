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Espreso.tvОбществоВ Киеве на пешеходно-велосипедном мосту установят антивандальное стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту установят антивандальное стекло

На пешеходно-велосипедном мосту, в народе "мосту Кличко", между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, укладывают специальное бронированное стекло

Об этом сообщает телеканал "Киев".

"Сейчас ремонтники установили большую часть панелей на смотровой площадке возле Арки Дружбы народов", - говорится в сообщении.

Стыки между стеклом и металлическим проходом путепровода заливают герметиком. Нужно около недели, чтобы он выстоялся и набрал прочности. Ориентировочно в следующий вторник, 25 июня, этот балкон вновь откроют для посетителей.

19 июня начнут работы по замене защитного стекла бронированным на смотровой площадке возле Владимирской горки.

 

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