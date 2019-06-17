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Espreso.tvОбществоНа пешеходный мост в Киеве заехала машина. Полиция уже нашла владельца

На пешеходный мост в Киеве заехала машина. Полиция уже нашла владельца

В понедельник, 17 июня, на пешеходный мост в Киеве, где треснули стеклянные вставки, неизвестные заехали на автомобиле

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

По словам Кличко, правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль.

 

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