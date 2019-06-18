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Espreso.tvОбществоУкрзализныця планирует возобновить железнодорожное сообщение с ОРДЛО, - СМИ

Укрзализныця планирует возобновить железнодорожное сообщение с ОРДЛО, - СМИ


фото: ТСН
Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления приостановленного в марте 2017 железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет министров Украины утвердил 12 июня .

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

В "Укрзализныце" на запрос Еспресо.TV отказались комментировать эту информацию, отметив, что сам документ стратегии должен появиться в публичном доступе до конца этой недели.

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