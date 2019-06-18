Укрзализныця планирует возобновить железнодорожное сообщение с ОРДЛО, - СМИ
18 июня, 2019, 13:43
Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления приостановленного в марте 2017 железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет министров Украины утвердил 12 июня .
Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%.
К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.
В "Укрзализныце" на запрос Еспресо.TV отказались комментировать эту информацию, отметив, что сам документ стратегии должен появиться в публичном доступе до конца этой недели.
- Напомним, ранее сообщалось, Украина может получать уголь с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через территорию Беларуси.
- Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается вывозить уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и другие страны Европы.
- Из части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн тонн антрацитового угля, его стоимость составляет $288 млн.
- 15 января 2018 г. наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 60 вагонов с углем на оккупированной территории Луганской области, которые направлялись в сторону России.
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