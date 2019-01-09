РФ пытается вывозить уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и Европу, - Климкин

9 января, 2019, 16:17

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия пытается вывозить уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и другие страны Европы

Об этом министр заявил во время открытия выставки копий старинных карт Украины, передает УНИАН .

Климкин спросили о происхождении угля, который перевозило грузовое судно Volgo Balt 214 с украинским экипажем, затонувшее у берегов Турции.

Министр ответил, что информацию о попытках России смешивать их уголь с украинским.

"Относительно происхождения угля, мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий и российский и его вывозить, причем не только в Турцию".

Он отметил, что Украина работает с партнерами для расследования факта вывоза украинского угля с оккупированных территорий в Турцию и ряд других европейских стран.

Кроме того, по словам главы МИД, украинское посольство вместе с турецкими партнерами пытается оказывать всю возможную помощь спасенным украинским морякам.

Как отмечалось ранее, турецкие врачи обещали выписать спасенных украинских моряков из больницы в четверг, 9 января. После этого моряков отвезут в Анкару, задокументируют их и помогут вернуться в Украину.