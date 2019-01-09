РФ пытается вывозить уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и Европу, - Климкин
Об этом министр заявил во время открытия выставки копий старинных карт Украины, передает УНИАН .
Климкин спросили о происхождении угля, который перевозило грузовое судно Volgo Balt 214 с украинским экипажем, затонувшее у берегов Турции.
Министр ответил, что информацию о попытках России смешивать их уголь с украинским.
"Относительно происхождения угля, мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий и российский и его вывозить, причем не только в Турцию".
Он отметил, что Украина работает с партнерами для расследования факта вывоза украинского угля с оккупированных территорий в Турцию и ряд других европейских стран.
Кроме того, по словам главы МИД, украинское посольство вместе с турецкими партнерами пытается оказывать всю возможную помощь спасенным украинским морякам.
Как отмечалось ранее, турецкие врачи обещали выписать спасенных украинских моряков из больницы в четверг, 9 января. После этого моряков отвезут в Анкару, задокументируют их и помогут вернуться в Украину.
- Напомним, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 под флагом Панамы. Причина аварии - сильный удар волны.
- Из 13 членов экипажа 11 - были гражданами Украины. В результате аварии погибли 4 украинца, 7 членов экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.
- Кроме граждан Украины на борту находились два азербайджанца. Российская сторона опровергла первые сообщения о наличии своих граждан на борту Volgo Balt 214.
- 8 января в МВД Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Также турецкая сторона подчеркнула, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.
- По результатам опознания идентифицировали тела двух погибших украинцев
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