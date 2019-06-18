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Espreso.tvСпортУкраинец нокаутировал россиянина в финале Кубка мира по кикбоксингу

Украинец нокаутировал россиянина в финале Кубка мира по кикбоксингу


фото: prozak.info
Украинский кикбоксер Любомир Каналош одержал уверенную победу в финале Кубка мира WAKO, который проходил в Италии

Об этом рассказал тренер Любомира Игорь Шимоняк в комментарии prozak.infо.

В финальном бою Каналош встречался с представителем России Даниилом Гордеевым. Украинец досрочно завершил бой во втором раунде, когда отправил соперника в нокаут.

"В принципиальном для нас и вообще поединке против представителя России на Кубке Мира по кикбоксингу WAKO в Италии Римини Любомир выполнил задачу на 100% и закончил досрочно во втором раунде", - рассказал тренер.

 

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