Украинец нокаутировал россиянина в финале Кубка мира по кикбоксингу

18 июня, 2019, 12:41

Украинский кикбоксер Любомир Каналош одержал уверенную победу в финале Кубка мира WAKO, который проходил в Италии

Об этом рассказал тренер Любомира Игорь Шимоняк в комментарии prozak.infо.

В финальном бою Каналош встречался с представителем России Даниилом Гордеевым. Украинец досрочно завершил бой во втором раунде, когда отправил соперника в нокаут.

"В принципиальном для нас и вообще поединке против представителя России на Кубке Мира по кикбоксингу WAKO в Италии Римини Любомир выполнил задачу на 100% и закончил досрочно во втором раунде", - рассказал тренер.