Суд разрешил ФОПу не платить единый соцвзнос за месяцы без дохода

18 июня, 2019, 09:56

Кировоградский окружной админсуд удовлетворил иск физлица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения к Главному управлению ГФС в Кировоградской области

Решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

С иска известно, что предприниматель просил признать противоправным и отменить требование от ноября 2018 г. об уплате долга по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 15,8 тыс. грн.

Истец указал в заявлении, что с 1997 года не совершал предпринимательскую деятельность, поскольку подал заявление в территориальное подразделение управления о его прекращении. С тех пор он не подавал никакой отчетности и постоянно работал наемным работником.

Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности истца была проведена 13 декабря 2018 г.

Денежное обязательство было начислено за период с 1 января 2017 по 30 сентября 2018 в сумме 15,8 тыс. грн.

В это время истец работал в региональном филиале Одесской железной дороги АО Укрзализныця. Предприятие платило вклад с его заработка.

В решении суда отмечается, что, согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", единый взнос начисляется для плательщиков (кроме ФЛП на упрощенной системе налогообложения) на сумму дохода, полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса в месяц.

"В случае, если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, такой плательщик обязан определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной этим законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса. Следовательно, указанные налогоплательщики имеют обязанность уплачивать взнос в размере, установленном законом, независимо от получения дохода (прибыли). К числу этих налогоплательщиков не относятся физические лица-предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения ", - говорится в решении.