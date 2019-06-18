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Espreso.tvОбществоСША усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Пентагон отправляет на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что усиление военного присутствия в регионе происходит из-за резкого ухудшения отношений между США и Ираном.

Глава Пентагона заявил, что это делается в ответ на действия иранских сил.

В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в заливе Омана стоит Иран.

Иран заявил в понедельник, что больше не намерен выполнять условия договора 2015 году в части, касающейся иранских ядерных разработок.

Тегеран предупредил, что до 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные ранее в договоре

 

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