США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

18 июня, 2019, 08:33

Пентагон отправляет на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что усиление военного присутствия в регионе происходит из-за резкого ухудшения отношений между США и Ираном.

Глава Пентагона заявил, что это делается в ответ на действия иранских сил.

В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в заливе Омана стоит Иран.

Иран заявил в понедельник, что больше не намерен выполнять условия договора 2015 году в части, касающейся иранских ядерных разработок.

Тегеран предупредил, что до 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные ранее в договоре