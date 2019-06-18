США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
18 июня, 2019, 08:33
Пентагон отправляет на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что усиление военного присутствия в регионе происходит из-за резкого ухудшения отношений между США и Ираном.
Глава Пентагона заявил, что это делается в ответ на действия иранских сил.
В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в заливе Омана стоит Иран.
Иран заявил в понедельник, что больше не намерен выполнять условия договора 2015 году в части, касающейся иранских ядерных разработок.
Тегеран предупредил, что до 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные ранее в договоре
- Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе Иран.
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