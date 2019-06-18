НБУ призвал правительство не забирать 90% прибыли госбанков в бюджет
Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время презентации отчета по финансовой стабильности 18 июня, передает Интерфакс-Украина.
"На будущее нам необходимо каким-то образом вместе с Министерством финансов пересмотреть дивидендную политику в отношении государственных банков, поскольку на сегодня государственные банки 90% своей прибыли перечисляют в виде дивидендов", - сообщила Рожкова.
По ее словам, в государственных банках сконцентрирована значительная доля неработающих кредитов, которая сужает их возможности получать прибыль.
Кроме этого, Рожкова выразила мнение, что такая дивидендная политика может спровоцировать потребность банков в капитале и привлечении кредитов Нацбанка.
В НБУ предлагают разрешить государственным банкам оставлять больше заработанной прибыли себе и направлять ее к капиталу банков.
- Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины принял решение о нормативах отчисления дивидендов для государственных компаний в бюджет на уровне 90% . Ранее госкомпании отчисляли только 75% своей прибыли.
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