НБУ призвал правительство не забирать 90% прибыли госбанков в бюджет

18 июня, 2019, 15:53

Национальный банк Украины призвал Кабинет министров Украины и Министерство финансов пересмотреть политику в отношении дивидендов, которые должны платить в бюджет государственные банки

Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время презентации отчета по финансовой стабильности 18 июня, передает Интерфакс-Украина.

"На будущее нам необходимо каким-то образом вместе с Министерством финансов пересмотреть дивидендную политику в отношении государственных банков, поскольку на сегодня государственные банки 90% своей прибыли перечисляют в виде дивидендов", - сообщила Рожкова.

По ее словам, в государственных банках сконцентрирована значительная доля неработающих кредитов, которая сужает их возможности получать прибыль.

Кроме этого, Рожкова выразила мнение, что такая дивидендная политика может спровоцировать потребность банков в капитале и привлечении кредитов Нацбанка.

В НБУ предлагают разрешить государственным банкам оставлять больше заработанной прибыли себе и направлять ее к капиталу банков.