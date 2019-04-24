Правительство обязало госкомпании передавать в бюджет 90% своей прибыли

24 апреля, 2019, 14:00

Кабинет министров Украины принял решение о нормативе отчисления дивидендов для государственных компаний в бюджет на уровне 90%. Ранее госкомпании отчисляли только 75% своей прибыли

Решение об этом приняли на заседании правительства 24 апреля, передает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на текст постановления.

Таким образом 90% полученного в 2019 году государственными компаниями прибыли они перечислят в бюджет в виде дивидендов. Отметим, что эти дивиденды госкомпании выплачивать в бюджет в 2020 году.

Во время заседания глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой указал на то, что такое решение может лишить предприятия возможности проводить модернизацию.

"Это доходы, предусмотренные бюджетом на 2019 ... Но мы определили механизм, который позволит через бизнес-планирования компаний ... сокращать процент отчислений (компаний, - ИФ) на реализацию их инвестиционных программ", - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.