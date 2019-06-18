Microsoft добавит в клавиатуру новую кнопку
18 июня, 2019, 20:13
В Microsoft рассчитывают, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры. Это будет первая значимая перемена в стандартном наборе с 1994 года
Об этом сообщает The Verge.
Добавить планируют клавишу Office. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете. Разместить ее планируют справа от клавиши Win. Возможно, он заменит кнопку вызова контекстного меню.
Пока Microsoft проводит опрос среди тестировщиков, а после примет окончательное решение. Если клавишу утвердят, то ее программная поддержка может появиться уже в следующем обновлении Windows 10.
- Напоминаем, ранее сообщалось, что Microsoft создала аромат, который передает "суть" Xbox .
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