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Espreso.tvМирMicrosoft добавит в клавиатуру новую кнопку

Microsoft добавит в клавиатуру новую кнопку

В Microsoft рассчитывают, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры. Это будет первая значимая перемена в стандартном наборе с 1994 года

Об этом сообщает The Verge.

Добавить планируют клавишу Office. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете. Разместить ее планируют справа от клавиши Win. Возможно, он заменит кнопку вызова контекстного меню.

Пока Microsoft проводит опрос среди тестировщиков, а после примет окончательное решение. Если клавишу утвердят, то ее программная поддержка может появиться уже в следующем обновлении Windows 10.

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