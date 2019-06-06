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Espreso.tvМирMicrosoft создала аромат, который передает "суть" Xbox

Microsoft создала аромат, который передает "суть" Xbox

Microsoft и немецкий производитель косметики Lynx создали аромат, который, как утверждается, отражает "суть" игровой консоли Xbox

Об этом пишет Gamespot.

Аромат получил название Lynx Xbox. Его будут использовать в дезодорантах, спреях для тела и гелях для душа. Создатели рассказывают, что в Lynx Xbox присутствуют нотки "пульсирующего зеленого цитруса", зимнего лимона, мяты, шалфея, пачули и древесины.

В Xbox советуют пользоваться этими косметическими средствами перед выходом из дома, чтобы "подзарядиться". Lynx Xbox поступит в продажу в июле в Австралии и Новой Зеландии.

Появление дезодорантов и гелей для душа прокомментировал создатель оригинальной консоли Шеймус Блекли. "Серьезно, у меня нет никаких комментариев. Нет даже никаких идей, как это можно было бы прокомментировать. Честно, мне хочется просто пойти и напиться", - написал Блекли в твиттере.

Ожидается, что в ближайшее время Microsoft представит новый Xbox. Последняя версия консоли Xbox One, вышла в 2013 году.

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