Microsoft создала аромат, который передает "суть" Xbox

6 июня, 2019, 13:24

Microsoft и немецкий производитель косметики Lynx создали аромат, который, как утверждается, отражает "суть" игровой консоли Xbox

Об этом пишет Gamespot.

Аромат получил название Lynx Xbox. Его будут использовать в дезодорантах, спреях для тела и гелях для душа. Создатели рассказывают, что в Lynx Xbox присутствуют нотки "пульсирующего зеленого цитруса", зимнего лимона, мяты, шалфея, пачули и древесины.

В Xbox советуют пользоваться этими косметическими средствами перед выходом из дома, чтобы "подзарядиться". Lynx Xbox поступит в продажу в июле в Австралии и Новой Зеландии.

I seriously and honestly have no comment. I have no idea what a comment would even be on this. I'm frankly thinking of just going and drinking heavily at this point. https://t.co/hWZVyEHXjh - Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 4 июня 2019 г.

Появление дезодорантов и гелей для душа прокомментировал создатель оригинальной консоли Шеймус Блекли. "Серьезно, у меня нет никаких комментариев. Нет даже никаких идей, как это можно было бы прокомментировать. Честно, мне хочется просто пойти и напиться", - написал Блекли в твиттере.

Ожидается, что в ближайшее время Microsoft представит новый Xbox. Последняя версия консоли Xbox One, вышла в 2013 году.