Microsoft создала аромат, который передает "суть" Xbox
Об этом пишет Gamespot.
Аромат получил название Lynx Xbox. Его будут использовать в дезодорантах, спреях для тела и гелях для душа. Создатели рассказывают, что в Lynx Xbox присутствуют нотки "пульсирующего зеленого цитруса", зимнего лимона, мяты, шалфея, пачули и древесины.
В Xbox советуют пользоваться этими косметическими средствами перед выходом из дома, чтобы "подзарядиться". Lynx Xbox поступит в продажу в июле в Австралии и Новой Зеландии.
I seriously and honestly have no comment. I have no idea what a comment would even be on this. I'm frankly thinking of just going and drinking heavily at this point. https://t.co/hWZVyEHXjh- Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 4 июня 2019 г.
Появление дезодорантов и гелей для душа прокомментировал создатель оригинальной консоли Шеймус Блекли. "Серьезно, у меня нет никаких комментариев. Нет даже никаких идей, как это можно было бы прокомментировать. Честно, мне хочется просто пойти и напиться", - написал Блекли в твиттере.
Ожидается, что в ближайшее время Microsoft представит новый Xbox. Последняя версия консоли Xbox One, вышла в 2013 году.