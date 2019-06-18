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Espreso.tvОбществоГосреестр: место для голосования изменили почти 10 тыс. bзбирателей

Госреестр: место для голосования изменили почти 10 тыс. bзбирателей

Первым временного изменения места голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины по состоянию на 18 июня воспользовались 9 тыс. 632 избирателя

Об этом сообщает пресс-служба Госреестра избирателей.

Отмечается, что больше всего граждан, которые изменили место голосования, из Донецкой (3 тис.174 человека) и Луганской (1 тыс. 727 избирателей) областей.

Отмечается, что чаще всего место голосования меняли на:

  • Киев - 2 тыс.100 избирателей
  • Киевскую область - 1 тыс. 15 человек
  • Донетчину - 852 избирателей
  • Харьковскую область - 786 человек.

Отмечается, что об изменении места голосования на зарубежные избирательные участки месте голосования пока заявили 243 украинца.

В Госреестре отметили, что если в связи с обучением, работой, выездом за границу или другими событиями у избирателя нет возможности проголосовать на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля по зарегистрированному месту жительства, он может временно (на период их проведения) изменить место голосования .

Отмечается, что в отдел Госреестра избирателей должны подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка, на котором он желает проголосовать, а также документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что соответствующее заявление необходимо подать не позднее, чем за пять дней до дня голосования на внеочередных парламентских выборах, то есть до 15 июля включительно.

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