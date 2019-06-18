Футболист сборной Украины Зинченко уехал в отпуск в Москву

18 июня, 2019, 15:07

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко часть отпуска провел в столице России

Об этом сообщает FootBoom.

Александр Зинченко после завершения сезона отправился в страну-агрессора России. Футболист был замечен возле стадиона "Лужники" в Москве, где он фотографировался со всеми желающими.

В Москве проживает его мама и отчим. Брак родителей футболиста давно распался. Родной отец Зинченко остался в Радомышле, а мама вышла замуж за наставника детской команды "Монолита" Виктора Карпета. Вскоре Карпет с женой Ириной переехали в Москву, где и проживают сейчас (отчим продолжает работать тренером).

В 2015-2016 годах Зинченко выступал за "Уфу", откуда перешел в английский "Манчестер Сити".