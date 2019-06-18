Футболист сборной Украины Зинченко уехал в отпуск в Москву
Об этом сообщает FootBoom.
Александр Зинченко после завершения сезона отправился в страну-агрессора России. Футболист был замечен возле стадиона "Лужники" в Москве, где он фотографировался со всеми желающими.
В Москве проживает его мама и отчим. Брак родителей футболиста давно распался. Родной отец Зинченко остался в Радомышле, а мама вышла замуж за наставника детской команды "Монолита" Виктора Карпета. Вскоре Карпет с женой Ириной переехали в Москву, где и проживают сейчас (отчим продолжает работать тренером).
В 2015-2016 годах Зинченко выступал за "Уфу", откуда перешел в английский "Манчестер Сити".
Двукратный чемпион Английской премьер-лиги @ zinchenko_96. Красава @ sava9 Публикация от ANASTAS (@ imperator.rima)
- 13 июня стало известно, что украинский футболист Александр Зинченко подпишет новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити".
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