Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном

17 июня, 2019, 14:02

Официальная встреча президентов Украины и Франции состоится в 15:30 по местному времени

Об этом сообщает "Укринформ".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. По программе, глава государства сначала посетит крупнейший в мире стартап-инкубатор Station.

Около 15.00 по местному времени во дворе отеля Инвалидов состоится официальная встреча президента Украины, что, по протоколу, предусматривает предоставление воинских почестей.

В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца встретит президент Франции, после чего лидеры проведут переговоры.

В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция глав двух государств.

Кроме того, президент Украины также встретится с председателем верхней палаты французского парламента - Сената.