Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном
17 июня, 2019, 14:02
Официальная встреча президентов Украины и Франции состоится в 15:30 по местному времени
Об этом сообщает "Укринформ".
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. По программе, глава государства сначала посетит крупнейший в мире стартап-инкубатор Station.
Около 15.00 по местному времени во дворе отеля Инвалидов состоится официальная встреча президента Украины, что, по протоколу, предусматривает предоставление воинских почестей.
В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца встретит президент Франции, после чего лидеры проведут переговоры.
В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция глав двух государств.
Кроме того, президент Украины также встретится с председателем верхней палаты французского парламента - Сената.
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