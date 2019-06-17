Из-за непогоды в Украине более 100 населенных пунктов остались без света
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так из-за ветра, дожди и грозы на Львовщине обесточены 67 населенных пунктов, на Закарпатье - 38, а в Луганской - 2.
Кроме того, в городе Сватово Луганской области в результате сильного ветра повреждена крыша одной из школ на площади 1,5 кв. м и 10 окон. Также частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.
Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, а также жаркий характер погоды воздержатся до 18 июня.
В понедельник в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, а по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
- В Украине ожидается подъем уровня воды в реках, в горах - угроза селевых потоков , - ДСНС
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