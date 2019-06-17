Из-за непогоды в Украине более 100 населенных пунктов остались без света

17 июня, 2019, 10:23

Без электроэнергии остаются 107 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Луганской областях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так из-за ветра, дожди и грозы на Львовщине обесточены 67 населенных пунктов, на Закарпатье - 38, а в Луганской - 2.

Кроме того, в городе Сватово Луганской области в результате сильного ветра повреждена крыша одной из школ на площади 1,5 кв. м и 10 окон. Также частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.

Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, а также жаркий характер погоды воздержатся до 18 июня.

В понедельник в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, а по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.