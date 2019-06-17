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Espreso.tvОбществоВ Украине ожидается подъем уровня воды в реках, в горах - угроза селевых потоков, - ГСЧС

В Украине ожидается подъем уровня воды в реках, в горах - угроза селевых потоков, - ГСЧС

Предупреждение касаются Одесской, Львовской и Закарпатской областей

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Украине в понедельник, 17 июня, в реках Львовской, Закарпатской и Одесской областей ожидается подъем уровня воды, который может привести к подтоплению.

В понедельник на украинском участке Дуная возле Вилково в Одесской области уровень воды сохранится на опасной отметке 155-160 см, что приведет к подтоплению низменных участков города.

Также подъем уровня воды ожидается на реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области. В результате формирования локальных дождевых паводков вода в реках поднимется на 0,2 - 1,2 м. Негативных последствий не ожидается.

Отмечается, что в результате сильных ливней повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м ожидается на малых водотоках и верховьях рек в Закарпатской области. Подъем уровня воды не приведет к подтоплению или другим негативным последствиям.

В ГСЧС также отмечают, что при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

 

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