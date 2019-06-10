Политсила Гриценко представила кандидатов на выборы в Раду

10 июня, 2019, 14:30

"Гражданская позиция" Гриценко представила на съезде партии своих кандидатов в Верховную Раду

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Партийный съезд принял решение: участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Гриценко представил партийную пятерку, как людей, которые имеют высокий профессиональный уровень в культуре, градостроительстве, экономике, энергетике и других отраслях.

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко .

В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов , лидер партии "Родная страна" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Отмечается, что в первую десятку списка также входят: секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов и экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Отмечается, что партия утвердила список кандидатов, которые будут баллотироваться от имени политсилы в мажоритарных округах.

По словам Гриценко, если в команде президента Зеленского будут приниматься "правильные решения", которые будут совпадать с линией его политсилы, то "Гражданская позиция" готовы присоединиться к формированию большинства, и правительства, готовы делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти.