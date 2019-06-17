С начала суток на Донбассе российские наемники 10 раз обстреляли позиции ООС

17 июня, 2019, 14:33

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

В частности, на Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Южного и Новотошковского.

Кроме того, еще 5 раз были обстреляны позиции украинских военных на Донецком направлении. Противник из минометов, гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия открывал огонь по украинским позициям вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик и Водяное.

"В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. По состоянию на данную минуту ситуация вполне контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет", - сообщили в Минобороны.