С начала суток на Донбассе российские наемники 10 раз обстреляли позиции ООС
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.
В частности, на Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Южного и Новотошковского.
Кроме того, еще 5 раз были обстреляны позиции украинских военных на Донецком направлении. Противник из минометов, гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия открывал огонь по украинским позициям вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик и Водяное.
"В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. По состоянию на данную минуту ситуация вполне контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет", - сообщили в Минобороны.
- По сутки 16 июня российский боевики совершили 30 обстрелов, есть двое раненых
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