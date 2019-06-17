За сутки российские боевики совершили 30 обстрелов, есть двое раненых

17 июня, 2019, 08:14

16 июня вооруженные формирования России 30 раз нарушили режим прекращения огня, дважды из них - с применением запрещенного оружия

Об этом говорится в утреннем сведении штаба ООС.

Дважды враг применял минометы калибра 120 и 82 мм, а также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза окраину населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов, три раза вблизи Павлополя - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов; Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, два раза боевики обстреляли окрестности Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Богдановку - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия в районе опытно - из минометов калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета, дважды Широкино - с 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия и вблизи населенного пункта Новогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских бойцов были обстреляны 7 раз.

Отмечается, что дважды обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия претерпело Южное, два раза Крымское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окрестности Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из оружия, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід" враг совершил 5 обстрелов позиций украинских защитников.

В частности, вблизи населенного пункта Широкино - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; Лебединский - с противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; окраине Талаковка - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевик - из крупнокалиберных пулеметов; Водяное - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Окраину Южного - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Новотошковское - из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.