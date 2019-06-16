Из Львова уже сутки не могут вылететь рейсы в Египет
Об этом сообщает аэропорт "Львов" в facebook.
В международном аэропорту "Львов" сообщили о задержке рейсов авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также задерживаются рейсы в обратном направлении.
"Рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду в 18:00 16 июня. Ранее он был запланирован на 02:00 15 июня. В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02:50 17 июня, хотя рейс был запланирован на 11:00 15 июня" , - говорится в сообщении аэропорта.
Аналогичная ситуация сложилась и с рейсом BKV2079 Львов - Шарм-эль-Шейх. Он задерживается с вылетом до 13:40 16 июня (планировался на 04:00 16 июня), поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.
- Напомним, 27 мая авиакомпания "Международные авиалинии Украины" оставила в аэропорту часть пассажиров рейса PS55 Киев - Одесса.
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