Яценюк поздравил украинцев с Днем отца
16 июня, 2019, 22:03
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем отца
Об этом Арсений Яценюк написал в facebook.
"Быть отцом - сложная и приятная работа. У меня замечательные результаты. Люблю их очень. Всех родителей поздравляю с этим днем!", - подписал Яценюк общее фото со своими дочерьми.
- Напомним, 16 июня 2019 года, в Украине впервые официально отмечается День отца .
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