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Espreso.tvОбществоЯценюк поздравил украинцев с Днем отца

Яценюк поздравил украинцев с Днем отца


фото: facebook
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем отца

Об этом Арсений Яценюк написал в facebook.

"Быть отцом - сложная и приятная работа. У меня замечательные результаты. Люблю их очень. Всех родителей поздравляю с этим днем!", - подписал Яценюк общее фото со своими дочерьми.

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