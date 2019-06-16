16 июня, 2019, 22:03

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем отца

Об этом Арсений Яценюк написал в facebook.

"Быть отцом - сложная и приятная работа. У меня замечательные результаты. Люблю их очень. Всех родителей поздравляю с этим днем!", - подписал Яценюк общее фото со своими дочерьми.