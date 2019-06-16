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Espreso.tvОбществоВ Украине впервые отмечают День отца

В Украине впервые отмечают День отца

Сегодня, 16 июня 2019 года, в Украине впервые официально отмечается День отца

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 18 мая 2019года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".

День отца в Украине - достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже пол-века.

Появилось оно в США в 1910 году и отмечали его сначала 19 июня. Инициатором этого трогательного семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Таким образом она хотела выразить благодарность собственном отцу Уильяму Смарта, который после смерти жены, которая умерла после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей.

Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе.

В 1972 году День отца стал американским национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня.

  • Также сейчас православные и греко-католики празднуют Троицу .
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