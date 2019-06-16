В Украине впервые отмечают День отца
Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 18 мая 2019года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".
День отца в Украине - достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже пол-века.
Появилось оно в США в 1910 году и отмечали его сначала 19 июня. Инициатором этого трогательного семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Таким образом она хотела выразить благодарность собственном отцу Уильяму Смарта, который после смерти жены, которая умерла после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей.
Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе.
В 1972 году День отца стал американским национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня.
- Также сейчас православные и греко-католики празднуют Троицу .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-