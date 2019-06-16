//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ровно призвали ставить на улице миски с водой

В Ровно призвали ставить на улице миски с водой

В городе Ровно зоозащитники запустили флешмоб #водутваринам. И призвали ставить миски с водой, чтобы спасать от жары бездомных животных

Делать это просят у кафе, магазинов, автозаправок и других заведений, передает местное РадиоТрек .

"Это занимает несколько минут, но спасает жизнь бездомных животных. Во время летней жары коты и собаки оказываются под угрозой смерти из-за обезвоживания", - отметили инициаторы акции.

Они просят помочь собачкам и котикам, а свои фото размещать под хэштегом #водутваринам, "чтобы как можно больше людей приобщались к инициативе, что спасает жизнь".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать