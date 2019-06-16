В Ровно призвали ставить на улице миски с водой
16 июня, 2019, 13:11
В городе Ровно зоозащитники запустили флешмоб #водутваринам. И призвали ставить миски с водой, чтобы спасать от жары бездомных животных
Делать это просят у кафе, магазинов, автозаправок и других заведений, передает местное РадиоТрек .
"Это занимает несколько минут, но спасает жизнь бездомных животных. Во время летней жары коты и собаки оказываются под угрозой смерти из-за обезвоживания", - отметили инициаторы акции.
Они просят помочь собачкам и котикам, а свои фото размещать под хэштегом #водутваринам, "чтобы как можно больше людей приобщались к инициативе, что спасает жизнь".
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам, как спасаться от жары.
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