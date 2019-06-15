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Espreso.tvЗдоровьеСупрун посоветовала, как спасаться от жары

Супрун посоветовала, как спасаться от жары


фото: moz.gov.ua
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам, как спасаться от жары

Об этом Супрун написала в facebook.

По словам Ульяны Супрун, в жару жажду лучше всего утолит простая вода.

"Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно позаботьтесь о воде наготове, а лучше постоянно носите свою бутылочку с водой", - написала Супрун.

По ее словам, ледяной напиток в жару или мороженое не лучше утоляют жажду.

"Холод, который нам передаст 100 граммов мороженого, несущественен. Зато он даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом", - отметила руководитель Минздраве.

Супрун также предостерегла от употребления алкоголя, который вызывает обезвоживание, и поэтому становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного.

Чтобы не допустить перегрева на солнце, следует отдыхать в тени и не забывать надевать шляпу. Пиковый период жары - с 11 до 16 часов, и в это время лучше не выходить на улицу. При этом одежда должна быть легкой, с длинными рукавами.

Важно также правильно одевать детей. В жару им не нужны шапки, кофты и носки, чтобы "не продуло".

И.о. министра также отметила опасность оставления детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра.

"Неважно, что это в тени или всего на пару минут. В жару это очень опасно для жизни", - подчеркнула она.

Супрун также напомнила правила использования кондиционера. В частности, необходимо менять фильтры, следить за влажностью воздуха, избегать резкого перепада температур и не сидеть непосредственно под струей холодного воздуха.

Кроме того, и.о. министра призвала не бояться сквозняков в маршрутках.

"В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходим", - отметила Супрун.

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