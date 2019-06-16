В Одесской области продолжают искать 11-летнюю девочку. Привлечены сотни нацгвардейцев и добровольцев, а также авиация

16 июня, 2019, 09:54

В Ивановском районе Одесской области продолжается спецоперация по розыску несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко

В поисковых мероприятиях принимают участие подняты по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановки райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ДСНС и более сотни волонтеров, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках начатого по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) уголовного производства проводятся обыски и подворовые обходы.

Силами военнослужащих НГУ и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции.

Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения девочки.

По информации одесской интернет-газеты Думская.net, в Ивановский район на небольшом самолете "Аэропракт" вылетел известный летчик-пилотажник из Одессы Валерий Наливайко.

Исчезла - Дарья Сергеевна Лукьяненко 2007 года рождения. На вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, глаза карие, была одета в футболку белого цвета с нарисованным аистом, розовые шорты, черные сандалии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ребенке, просят немедленно сообщить по телефонам:

(04854) 2-01-34; 798-02-62 или по спецлинии "102".