Украина предложила Молдове транспортировать газ в обход России
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
В компании считают, что если Молдова будет использовать мощности украинской ГТС, это минимизирует риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из России.
Молдова и ранее планировала покупать газ в Евросоюзе, однако с реализацией плана возникла задержка - трудности в строительстве интерконнекторов (связи между газотранспортными системами) Румыния - Молдова поставили молдавскую сторону в зависимость от переговоров с "Газпромом".
Между тем Украина уже более трех лет обеспечивает свои потребности в газе без помощи "Газпрома". Благодаря своей газотранспортной системе Украины импортирует весь необходимый объем газа из стран Евросоюза.
"Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости", - отметили в "Укртрансгаз".
"Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа и хранить его в украинских подземных хранилищах.
- Напомним, 14 июня "Укртрансгаз" предупредил о чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за критического финансового положения.
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