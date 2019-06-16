Украина предложила Молдове транспортировать газ в обход России

16 июня, 2019, 18:42

"Укртрансгаз" предложил Молдове воспользоваться украинской газотранспортной системой и поставлять газ потребителям в обход России

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В компании считают, что если Молдова будет использовать мощности украинской ГТС, это минимизирует риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из России.

Молдова и ранее планировала покупать газ в Евросоюзе, однако с реализацией плана возникла задержка - трудности в строительстве интерконнекторов (связи между газотранспортными системами) Румыния - Молдова поставили молдавскую сторону в зависимость от переговоров с "Газпромом".

Между тем Украина уже более трех лет обеспечивает свои потребности в газе без помощи "Газпрома". Благодаря своей газотранспортной системе Украины импортирует весь необходимый объем газа из стран Евросоюза.

"Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости", - отметили в "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа и хранить его в украинских подземных хранилищах.