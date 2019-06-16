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Espreso.tvМирСША рассматривают военный вариант противодействия Ирану, - Помпео

США рассматривают военный вариант противодействия Ирану, - Помпео


фото: glavcom.ua
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не исключает военного сценария противодействия Ирану

Об этом со ссылкой на CBS сообщает "Главком".

Помпео отметил, что Вашингтон разрабатывает полный спектр вариантов, включая военный, противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана.

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов. Несколько раз мы информировали президента и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем сделать ряд действий для восстановления сдерживания, поскольку это является нашей миссией", - сказал Помпео.

На непосредственный вопрос обсуждались ли военные действия против Ирана, Майк Помпео ответил: "Конечно".

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