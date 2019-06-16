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Espreso.tvСпортСборная Украины вернулась после триумфа на чемпионате мира по футболу. Видео

Сборная Украины вернулась после триумфа на чемпионате мира по футболу. Видео


фото: REUTERS
Молодежная сборная Украины вернулась на Родину после исторической победы на чемпионате мира по футболу U-20

Об этом сообщает "Трибуна".

Сборная Украины U-20, выигравшая молодежный чемпионат мира в Польше, прибыла в аэропорт "Борисполь". Там наших футболистов встречали фанаты и журналисты.

Игроки и тренеры сразу направились в Дом футбола, где началась торжественная встреча чемпионов мира.

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