Сборная Украины вернулась после триумфа на чемпионате мира по футболу. Видео
16 июня, 2019, 21:21
Молодежная сборная Украины вернулась на Родину после исторической победы на чемпионате мира по футболу U-20
Об этом сообщает "Трибуна".
Сборная Украины U-20, выигравшая молодежный чемпионат мира в Польше, прибыла в аэропорт "Борисполь". Там наших футболистов встречали фанаты и журналисты.
Игроки и тренеры сразу направились в Дом футбола, где началась торжественная встреча чемпионов мира.
- Напомним, 15 июня Украина победила Южную Корею 3:1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
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